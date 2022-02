Viktoria frå Vartdal satsar på politikken

Nyheiter

AUF hadde fylkesårsmøte sist helg, og Jens Aklestad er ny leiar.

Garnes gler seg til eit nytt år med aktivitet, forhåpentlegvis med meir aktivitet enn under dei siste åra med korona.

– Eg gler meg til å byrje arbeidet saman med det nye styret. Saman med fylkesstyret vil eg kjempe for at unge i Møre og Romsdal si røyst blir høyrt. Vi stiller store forventningar og krav til den nye Støre-regjeringa, seier Garnes i ei pressemelding.

Ho nemner blant anna kampen for eit fritt Palestina, avlyse årets eksamen og det grøne skiftet som viktige kampar for AUF-arane i Møre og Romsdal.

– Klimakampen og eit rettferdig grønt skifte er spesielt viktig for oss i Møre og Romsdal. Denne regjeringa har moglegheita til å skape eit taktskifte for den grøne omstillinga. Der vi sikrar arbeidsplassar, samstundes som vi kuttar i utslepp, seier Garnes.

Årsmøtet har hadde besøk av AUF-leiar Astrid Willa Eide Hoem og stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke, som begge er medlemmar i fylkeslaget.

Dei fekk også helsingar frå Ungdom Mot EU, ein videohelsing frå kunnskapsminister Tonje Brenna og ein god innleiing frå LO om likestilling i arbeidslivet.

AUF leiar Astrid Hoem poengterte i talen sin at AUF skal vere Arbeidarpartiets ideologiske kompass. Ho trekte spesielt fram kampen mot rasisme, klimaendringane og et samfunn der unge får like moglegheiter som nokre av AUF sine hovudkampar i tida framover.