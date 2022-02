Volda hentar islending

Nyheiter

20-åringen frå Island er klar for tredjedivisjonsklubben, melder Sunnmørsposten.

Gunnólfur Gudlaugsson debuterte for toppserieklubben Keflavik i 2019. To skader i korsbandet har gjort at han har spelt få kampar dei siste to åra.

– Gudlaugsson er eit stort talent som vi håper å kunne gje ein ny start på karrieren, seier Volda-trener Fannar Berg Gunnolfsson til Sunnmørsposten.

No startar jakta på ein jobb til den nye spelaren.

Det kan også vere aktuelt for Volda å hente endå ein islending. Då handlar det om ein midtbanespelar.

Trenar Gunnolfsson har vore i Volda i eit par veker, og likar seg godt. Volda har til no spelt to treningskampar, og det har vorte siger mot AaFK og tap mot Molde2.