- Eg vert fort lei, men det går over

Venche Leite er 46 år. Ho er dirigent for barnekoret Popkorn, ivrig dugnadsdeltakar på skitrekket.

Korleis starta det?



I 2018 fekk eg spørsmål av soknerådet om å starte barnekor, sidan min store lidenskap er musikk. Eg er også vokalist i to band. I fjor valde eg å engasjere meg i kioskdrifta og varmestova på Vartdal skitrekk.

Kor mange arbeidstimar legg du ned, og kva får du att?

Å telje timar er ikkje aktuelt, men å telje smil og glede hjå borna vert ein mykje rikare på.

Kva er drivkrafta?

Musikk er terapi. Det har eg sjølv ofte erfart. Eg ser kor mykje musikken betyr for både unge og gamle, og fører menneske saman. Musikken er eit språk vi alle forstår.

Kva er du mest stolt av å ha fått til?

Eg er stolt av at eg valde å tru på at eg kunne få til eit barnekor. Vi har fått til mykje og eg trur også vi betyr mykje for mange i bygdene våra og i kommunen vår.

Kva er det viktigaste du jobbar med no?

Arbeidet i heimebasert omsorg gjev meg mykje. Gleda dei eldre viser når eg kjem heim til dei er rørande.

Kva andre interesser har du?

Under første Vartdal halvmaraton fekk eg interesse for jogging.

Blir du aldri lei?

Jauda, men det går fort over!

Har frivillegarbeidet ditt gått ut over nok anna?

Klart det, men eg er velsigna med ein mann som hjelper meg når eg har sagt ja til for mange ting på ein gong.

Kvifor bør folk jobbe frivilleg?

Dersom ein skal ha gode tilbod til både vaksne og unge på bygdene, er dugnadsarbeid heilt nødvendig. Sosialt er det også.

Er det vanskelegare å få med seg andre no enn før?

Eg trur at om ein spør på ein fin måte, oppmuntrar og set tydeleg pris på det kvar einskild gjer, då stiller fleire.

Ønskedraumen for framtida?

At politikarane prioriterer bygdene endå meir. Vi treng ein slant vi også for å kunne ha gode tilbud til borna våre. Og at Vartdal får behalde skulen og barnehagen.

Svein Nordal