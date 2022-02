Ski og skiutstyr

Nyheiter

Ski har vore livsviktig for folk. Alt stoppa dersom ein ikkje hadde ski i gamle dagar. Maten kom fram på ski, posten var like avhengig av ski, – sjølv presten måtte spenne på seg ski for å kome seg fram til kyrkja. Utan ski stoppa det meste opp før vegnett og dampbåtar gjorde det lettare. Dei første skiene var ikkje norske. Dei kom austfrå. Det er funne restar etter ski som er eldre enn i Noreg både i Sverige, Finland og Russland. Dei eldste spora etter ski er funne i holemåleri i Kina. Dei er over 10 000 år og viser skiløparar på jakt med ski på beina. Arkeologar meiner at folk gjekk på ski der for 10 000 – 20 000 år sidan. Ingen veit kven som fann opp skiene, – dei var livs- nødvendige.