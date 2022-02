- Nei, vi har ikkje blitt dårlegare spelarar under korona – vi har blitt MYKJE betre!

Etter laaang tid meir eller mindre med nedstenging og restriksjonar, er det no fritt fram for idretten. Og Volda-spelar Noah Bahabelom (9) vil ikkje høyre snakk om at han og laget har blitt dårlegare under nedstenginga: - Nei! Vi har blitt mykje betre!