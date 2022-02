Tunnelen opnar seinast 1700

Nyheiter

Fv. 653 Eiksundtunnelen er venta opna seinast kl. 17.00 i ettermiddag. Det skriv vegvesenet/ fylkeskommunen i ei oppdatering litt etter klokka 14.00

Tunnelen vart stengt fradag morgon på grunn av ei trafikkulykke. Politiet og ulykkesgruppa frå Statens vegvesen skal gjere undersøkingar i tunnelen, og difor har det tatt tid før tunnelen kan opnast.

Det er skilta omkøyring via E39 Festøya-Solavågen og fv. 61 Hareid-Sulesund. Sidan den inneheld to ferjestrekningar må trafikkantane rekne med i overkant av to timar meir i reisetid, opplyser fylkeskommunen.