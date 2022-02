Tunnelen blir stengt i fleire timar

Nyheiter

Eiksundtunnelen vil bli stengt i fleire timar etter trafikkulykka fredag morgon, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Politiet og ulykkesgruppa frå Statens vegvesen skal gjere undersøkingar i tunnelen.

Det er skilta omkøyring via E39 Festøya-Solavågen og fv. 61 Hareid-Sulesund. Sidan den inneheld to ferjestrekningar må trafikantane rekne med i overkant av to timar meir i reisetid, opplyser fylkeskommunen.

- Alle som skal gjere ein jobb i Eiksundtunnelen no, jobbar med ambisjon om at vi skal opne han igjen til ettermiddagstrafikken startar, seier beredskapsrådgivar Kjell Haukeberg i Møre og Romsdal fylkeskommune i pressemeldinga.

Trafikantane blir oppmoda om å halde seg oppdatert på trafikkmeldingane på www.175.no.