Kommunen: - Alle som ikkje har fått innkalling til tredje dose må ta kontakt

Nyheiter

Ørsta kommune opplyser på si heimeside at alle over 18 år no skal ha fått innkalling til dose 3 Covid-19 vaksinasjon.

Dei som av ein eller annan grunn likevel ikkje har fått innkalling, vert bedne av kommunen å ta kontakt på 951 67 846 kvardagar mellom klokka 09.00-11.00.

«Vi har sidan januar hatt store vaksinasjonsdagar, og hatt omkring 850-900 vaksinasjonar i veka. Den store oppslutninga gjer at vidare vaksinasjonsdagar blir betraktelig kortare, og vi gjer dykk oppmerksame på att torsdag 10. februar og 17. februar blir det vaksinering frå kl. 09.00-11.30. Vi tilbyr DROP-IN i heile tidsrommet.

I mars, april og mai er det per no planlagt ein vaksinasjonsdag i månaden, men vi opprettar fleire ved behov. Ikkje nøl med å ta kontakt», skriv kommunen på si heimeside.

Har du fått Covid-19 etter dose 2?

Kommunen opplyser vidare at ein er godt beskytta med to vaksine dosar og gjennomgått Covid-19 infeksjon. Eit koronasertfikat vil då ver gyldig i 180 dagar basert på gjennomgått sjukdom og to vaksinedoser.