300.000 korona-kroner til Nynorsk kultursentrum

«Dei fleste av musea under Kulturdepartementet fell utanfor dei midlertidige stimulerings- og kompensasjonsordningane for kultursektoren. Difor foreslår regjeringa auka tilskot til museum for å kome i gang med eit bredt publikumstilbod når samfunnet opnar opp att», står det å lese i ei pressemelding frå regjeringa.

– Mange museum har falt utanfor dei midlertidige kompensasjonsordningane for kultursektoren. Difor er eg veldig glad for at regjeringa si løyving på 1,6 millionar kroner til museum i Møre og Romsdal, seier stortingsrepresentant frå Møre og Romsdal og medlem i kulturkomiteen på Stortinget, Åse Kristin Ask Bakke (Ap) i pressemeldinga.

Pengane vert fordelte på fire museum: Viti (650 000 kr), Nordmøre Museum (100 000 kr), Nynorsk kultursentrum (300 000 kr), og Romsdalsmuseet (550 000 kr).