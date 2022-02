Ørsta og landet elles: Fleire smitta i januar enn i heile 2020 og 2021

Nyheiter

Fram til og med torsdag denne veka hadde Ørsta kommune registrert 840 smittetilfelle med covid-19 sidan mars 2020. 457 smittetilfelle har blitt registrert i 2022. Volda kommune har ikkje publisert oversikt over samla tal på smittetilfelle under pandemien, men sidan årsskiftet har 311 testa positivt for covid-19. Tala frå Volda og Ørsta kommunar følgjer den nasjonale trenden. Totalt vart 402.696 personar registrert smitta no i januar i Noreg, viser tal P4-nyheitene har henta frå Meldesystemet for smittsame sjukdommar hos Folkehelseinstituttet (FHI). I 2020 var det registrert omkring 50.000 smitta og i 2021 var talet omkring 350.000.

– Vi er jo inne i ei kraftig smittebølgje. Vi har anslått at 3 til 4 millionar menneske i Noreg vil bli smitta før denne bølgja er over, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

Sjølv om talet på smitta aukar kraftig, er det stadig færre av dei smitta som blir alvorleg sjuke. I veke 4 førte 0,12 prosent av registrerte smittetilfelle til sjukehusinnleggingar, viser vekerapporten frå FHI.

– Omikronvarianten gir langt mindre risiko for alvorleg forløp. Det gjer at vi kan lette på tiltak samtidig som det er mykje smitte, seier Vold.

FHI er overraska over dei høge tala i januar, men at det er venta at smitteauken vil halde fram.

– Så har vi gjort endringar i testsystemet som gjer at tala ikkje er direkte samanliknbare med dei tala vi har frå før. Det viktig å ha med seg at testregimet har endra seg. Til å byrje med testa vi svært lite samanlikna med det vi gjer no. Hadde vi testa like mykje i starten av pandemien hadde vi nok fått høgare smittetal då, forklarer Vold.