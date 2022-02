Hanne frå Estland

Nyheiter

Etter ein 50 år lang okkupasjon vart Estland sjølvstendig frå Sovjetunionen i 1991, og no kunne ho praktisere engelsk i forskjellige bedrifter der ho jobba med utanlandske sjefar. Her møtte ho den norske mannen som ho seinare gifta seg med. Dei budde ei tid i Oslo og i Tallinn til dei flytta til Volda hausten 2007. Fire år etter fekk Hanne arbeid på Ørsta folkebibliotek der ho seinare blei biblioteksjef. «Eg trivst godt og er dessutan veldig tilfreds med at eg har skaffa meg katt og ein shetlandsk fårehund som er ein lykkepille på fire bein.»