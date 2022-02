Ettermiddags-levering av PCR- og hurtigtestar kvar torsdag

Nyheiter

Ørsta kommune opnar teststasjonen (testbilen utanfor rådhuset) for utlevering av PCR- og hurtigtestar også på ettermiddag kvar torsdag i februar frå 15.30-18.00.

Dette fortel Ørsta kommune i ei pressemelding, der det vidare står:

«Vi sparer ein del testar på at vi ikkje lenger skal dele ut på skulane og i barnehagane til testing av nærkontakter. Det betyr at vi har nok testar akkurat no til å dele ut så folk kan ha liggande heime til bruk når dei får symptom. Kvar husstand kan gjerne ha ein eller to testar liggande, men ein treng ikkje ein til kvar.»