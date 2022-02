Fryktar rås forbi rovfugl

Nyheiter

– Vi har i tidlegare sak synt til at turstien opp frå Urke ligg nære ein ynglelokalitet for rovfugl, og at tilrettelegging for auka ferdsel her vil kunne vere negativt for viltinteressene. Dette er ikkje omtalt i søknaden, heiter det i eit skriv frå kommunen til Saksa turstiforeining.