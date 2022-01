Utan straum - store vindskader

Nyheiter

I Volda miste 159 abonnentar straumen laurdag kveld.

Dette er i området Lauvstad/Dalsfjorden.

Mørenett skriv på si heimeside at utfallet skjedde 22:07, og at montørar vart sendt for feilretting.

- Montørar jobbar no for feilretting, vinden har gjort store skadar. Så ein må rekne med det tek lang tid før straumen er tilbake, står det i ei oppdatering 00:26.

Rett etter vart det avgjort at det ikkje var forsvarleg å fortsette på grunn av verforholda

-Montørane byrjar opp på feilretting på morgonkvisten, er siste meldinga frå Mørenett.