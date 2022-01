Tru eller overtru?

Nyheiter

Svart katt over vegen, bank i bordet, ikkje søl salt, aldri gå under ein stige. Overtru har fulgt mennesker til alle tider.

I dagens bibelfortelling høyrer vi om ein spesiell dam i Jerusalem, som skulle ha ein helbredande verknad på folk. Kanskje er dette eit glimt av overtru i Jesu samtid?

Også i kristen tradisjon har det vore mykje overtru. Mange har bore med seg ting med «magisk» innflyting: ein kross, vievatn eller relikvier er eksempler på dette.

Sjølv om det kan likne på overflata, er likevel tru og overtru ikkje heilt det same. Overtrua har ofte rot i ei djup og grunnleggande frykt. Viss eg ikkje gjer slik og slik, vil ulukka ramme, og kanskje står Gud bak både lukke og ulukke?

Men den trua Jesus fortel om handlar om noko anna. Han snakkar om ein tillitsfull relasjon til Gud som ein god Far. Jesus viser oss dette konkret i bibelhistoria i dag, der han ser enkeltmennesket som strevar. Han fortel at vi er i Guds hender både i helse og sjukdom.

Artisten Stevie Wonder skreiv i 1972 songen «Very Superstitious». Han skriv om korleis folk søker beskytting frå ulukke i overtru, og meiner at dette hemmar gleda og livsutfaldinga vår. Han var sjølv fødd blind, og skulle ha alle odds mot seg. Men han sa: «Alle meinte at eg var fødd inn i ulukke; ein svart gut som både var fattig og blind. Men Gud fortalte meg at eg kunne inspirere verda og spreie glede og håp gjennom musikken min. Eg valde å høyre på Gud», sa han.

Stevie Wonder viste oss kva sann kristen tru er: Ikkje et jag etter lukke og helbreding, men ein tillitsfull og frigjerande relasjon til Gud.

Preiketekst: Joh 5,2-9

2 Ved Saueporten i Jerusalem er det ein dam som dei på hebraisk kallar Betesda. Rundt dammen er det fem bogegangar. 3 Der låg det ei mengd menneske som var sjuke, blinde, lamme og uføre. Dei venta på at vatnet skulle koma i rørsle, 4 for ein engel frå Herren steig frå tid til anna ned i dammen og rørte opp vatnet. Den første som då steig nedi etter at vatnet var rørt opp, vart frisk, same kva sjukdom han hadde.• 5 No var det ein mann der som hadde vore sjuk i trettiåtte år. 6 Jesus såg han liggja der og visste at han hadde vore sjuk lenge, og sa til han: «Vil du bli frisk?» 7 «Herre», svara den sjuke, «eg har ingen som kan ta meg ned i dammen når vatnet blir rørt opp, og når eg er på veg, stig ein annan uti før meg.» 8 Jesus seier til han: «Stå opp, ta båra di og gå!» 9 Og straks vart mannen frisk. Han tok båra si og gjekk.