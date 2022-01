Ørsta får 566.000 til sårbare barn og unge i samband med pandemien

Nyheiter

Ørsta kommune har fått tilsegn om vel 566.000 kroner til tiltak retta mot såbare barn og unge i samband med virusutbrotet.

Det skriv Utdanningsdirektoratet i ein epost til kommunen.

I alt er det gjennom Statsbudsjettet løyvd 216 millionar koroner for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen tapt progresjon og for å forhindre fråfall i skolen og barnehagen i samband med virusutbrotet.

Ordninga er midlertidig. Midlane vert fordelte ut frå talet på elevar i skule og barnehage, og tek også omsyn til smittetrykk i kommunar og fylkeskommunar.

Eit viktig mål med tilskotsordninga er å redusere elevane sin eventuelle tapte progresjon i perioden skulane og barnehagane har vore stengde eller har hatt redusert opningstid grunna smittevernstiltak.