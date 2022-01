Mor og dotter dømde etter at selskap blei hacka. Overførte store summar til utlandet

Nyheiter

Sunnmørsposten: Selskapet Rottefella AS blei for eit par år sidan utsett for svindel. RGN Properties, som dei leiger hus av, tok kontakt om betaling av husleige og nytt kontonummer. Rottefella betalte inn 450.000 kroner på denne kontoen, men det viste seg at RGN Properties var blitt utsett for hacking.