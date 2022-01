Han blir ny avdelingsleiar i Furene

Nyheiter

I ei pressemelding kjem det fram at Jahn Christer Humberset tek over jobben til Kirsti Gaudestad som avdelingsleiar i Furene Utvikling AS.

Humberset kjem frå Bufetat, og har erfaring frå sal og sørvis. Gaudestad skal over i ei nyoppretta stilling som fagleg leiar i Furene.

– Dette er ei spennande og utfordrande stilling som eg verkeleg gler meg til å ta fatt på. Eg ser fram til å bli kjent med Furene og vere med på vidare utvikling av medarbeidarar, produksjon og selskapet, seier Humberset i pressemeldinga.

Dagleg leiar i Furene, Hallstein Saunes, skriv i pressemeldinga at dei har fått ein leiar med allsidig kompetanse og erfaring.

– Vi har tru på at Jahn Christer vil bidra med nye perspektiv for utviklinga av verksemda, og dermed løysing av samfunnsoppdraget vårt innan arbeid og inkludering.