Skal snakke med statsråden om Strynefjellet

Nyheiter

Representantar frå Volda Arbeidarparti er mellom dei som skal møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård digitalt for å snakke om RV 15 på Strynefjellet - og opprusting.

Møtet skal haldast 11. februar.

Møtet har kome i stand på bakgrunn av eit initiativ leiar i Volda Ap, Sverre Leivdal, tok i samband med handsaminga av NTP i fjor. Det vart då samla brei støtte internt i Ap for RV15 Strynefjellet.

- På vegner av dei lokale partilaga i vertskommunane ba eg om eit møte for å følgje opp dette arbeidet. Dette er bakgrunnen for at vi har fått eit møte med statsråden, fortel Leivdal.

Møtet er såleis eit møte mellom partilaga i Volda, Skjåk, Stryn, Stranda og statsråden. Også Gode Vegar skal ta del i det digitale møtet.

Målet med møtet er at RV15 Strynefjellet, med arm til Geirangar, kjem på plass i NTP 2022 - 2033.