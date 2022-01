Framleis trøbbel på medieutdanninga - vil ikkje offentleggjere arbeidsmiljø-resultat

Nyheiter

Dekan Kate Kartveit på Avdeling for mediefag i Volda vil ikkje offentleggjere resultata frå ei ny arbeidsmiljøgransking. Det melder nettavisa Khrono.no

Det har i fleire år vore uro rundt arbeidsmiljøet ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, og ei arbeidsmiljø-gransking frå 2018 viste nedslåande resultat. Dåverande dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn vart omplassert, og seinare slutta ho på høgskulen.

I januar 2022 ligg det føre resultat frå ei ny arbeidsmiljø-gransking.

Fleire kjelder ved Avdeling for mediefag seier til Khrono at granskinga viser at arbeidsmiljøet ikkje har blitt betre. Tilsette skal og ha blitt oppfordra til å ikkje snakke med pressa om dette, i følge Khrono.no.

Nettavisa har fått avslag på sin førespurnad om å få sjå resultata frå granskinga.

Men Khrono har fått tak i eit bilete frå ein presentasjon av granskinga. Dette skal vise at Avdeling for mediefag skårar lavare enn resten av høgskulen på fleire område. Størst utslag er det på punkta «Fråvær av personkonflikt» og «Fråvær av arbeid-heim-konflikt».

- Treng ro

Dette vert brukt som grunngjeving for å ikkje å gje Khrono innsyn i granskinga:

«Å tolke resultatet av undersøkinga er ikkje heilt intuitivt og rapportene er heller ikkje ei objektiv sanning. Det er ikkje ønskeleg at det leggast meir i rapportene enn det er grunnlag for. No treng organisasjonen ro for å arbeide med dette i felleskap. Alle tilsette deltek i dette arbeidet slik at det skapast ei felles oppfatning og ikkje mange ulike».

Og vidare:

«Medieoppslag om undersøkinga før ein er ferdig med denne prosessen internt, vil kunne føre til ei svekka tillit til undersøking og dermed skade det viktige arbeidet ein no skal til med,» skriv rådgjevar for personal- og dokumentforvaltning ved høgskulen, Silje Klepp.

- Ikkje dårlegare enn i 2018

Dekan ved Avdeling for mediefag, Kate Kartveit, seier til Khrono at resultata ikkje er dårlegare enn i 2018. Og at resultata viser klar betring på nokre område og noko dårlegare resultat enn i 2018 på andre.

Dekanen understrekar at ho på ingen måte ynskjer å hindre diskusjon. Men viser til at rapportane for arbeidsmiljø-granskinga førebels er interne arbeidsdokument som må bearbeidast før det blir ei offentleg sak.

Høgt sjukefråvær — igjen

Sjukefråværet ved Avdeling for mediefag har i periodar vore høgt – heilt opp til seksten prosent. Noko som har vore tema på fleire styremøte på høgskulen.

Etter det Khrono vert fortalt, er sjukefråværet no igjen høgt. Dette stemmer med tala som ligg i papira til fleire møte i arbeidsmiljøutvalet ved høgskulen. Tal fra siste kvartal i 2021 viser eit sjukefråvær på 9,1 prosent. Det er ein auke frå både kvartalet før og året før.

Kate Kartveit skriv i eln e-post til Khrono at Avdeling for mediefag er ei lita avdeling med til saman 45 tilsette og vikarar, og at ganske få fulltids-sjukmeldingar slår kraftig ut på statistikken.

Ho fortel at årsakene til langtidssjukemelding er ein kombinasjon av arbeidsrelaterte forhold og andre årsaker.