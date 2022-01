Vil halde fast på nei til torskeoppdrett

Nyheiter

Kommunedirektøren rår Samfunnsutvalet til å halde fast på sitt nei til torskeoppdrettsanlegg ved Vindsneset ytst i Hjørundfjorden.

Utvalet har tidlegare gitt avslag på Sunnmøre Torsk AS sin søknad om å etablere opprettsanlegget, noko søkjar så har klaga på.

Kommunedirektøren ser ikkje at det har kome fram nye moment i saka, og tilrår SFU å halde fast på vedtaket.

I si tilråding skriv kommunedirektøren:

«Samfunnsutvalet (SFU) har vurdert klagen frå Sunnmøre Torsk AS, men kan ikkje sjå at det vert sett fram nye moment i saka. SFU opprettheld difor vedtaket og sender saka over til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.»

Sønnmøre Torsk grunngav sin klage med at dei meiner ting som vart sagt av medlemmer i SFU var basert på feil grunnlag, og delvis var moment som skal vurderast etter akvakulturlova og ikkje plan- og bygningslova.