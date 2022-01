Ungdomsskuleelvar i Volda må teste seg meir

Nyheiter

Volda kommunen set i gang omfattande testing av ungdomsskuleelevar.

I ei pressemelding skriv kommunen at det har vore ein auke i talet på smitta ved Volda ungdomsskule. Kommuneoverlegen finn det naudsynt å setje i verk følgjande tiltak:

- Frå måndag 24. januar, skal alle elevar teste seg med hurtigtestar to gongar i veka dei næraste fire vekene. Testen skal gjennomførast måndag og torsdag. Også tilsette som ikkje har fått tredje dose skal gjennomføre testing. Testane blir utlevert på skulen måndag, i første omgang for dei næraste to vekene, skriv kommunen i pressemeldinga.

Unntak:

Dei som har gjennomgått covid-19 eller fått andre vaksinedose i løpet av dei siste 3 månadane.

Dei som har fått tredje vaksinedose (inga tidsavgrensing)

Dei som ikkje ynskjer å teste seg (testinga er frivillig og kan ikkje krevjast for å få kome til skulen)

Kommunen minner og om at ein skal ta PCR-test dersom ein har symptom då denne testen er sikrare enn hurtigtestane.