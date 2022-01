Kravet mot Ørsta Småbåtlag står ved lag - men mindretalet ville både benåde og rose

Nyheiter

Med knappast mogleg margin (5 – 4) vedtok Ørsta formannskap å oppretthalde kravet på 27.000 kroner mot Ørsta Småbåtlag.

Bakgrunnen for kravet er at ein dugnadsgjeng frå småbåtlaget i august kom i skade for å hogge ned to kommunale graner mellom småbåthamna og Tussaparken. Granene var kommunale, og i tillegg vart det knekt eit par nyplanta tre.

Før jul sende Steinar Vatne på vegner av dugnadsgjengen ein epost med ei bøn til Ørsta kommune om å fråfalle kravet, og det var dette formannskapet tok stilling til på sitt møte tysdag ettermiddag.

Hans Olav Myklebust frå Frp kom med forslag til vedtak: I staden for å sende kravbrev til småbåtlaget, ville Myklebust fråfalle kravet – og i staden rose småbåtlaget og dugnadsgjengen for å «halde ved like og forskjønne området.»

Men då var det at kommunedirektør Wenche Solheim og ordførar Stein Aam kunne fortelje at dei og småbåtlag-leiar Tore Thon for lengst har kome til semje i saka. Og viste til eit underskrive dokument der det går fram at småtbåtlaget aksepterer kravet frå kommunen.

- Dette dokumentet må vi få sjå før vi gjer vedtak, sa Idar Henning Vatne (Frp).

Som sagt så gjort: Medan formannskapet tok ei lita kaffipause leita kommunedirektøren fram den underskrivne avtalen. Som vart signert ein månads tid før eposten frå Steinar Vatne med bøn om fråfall av kravet.

Med dokumentet på bordet gjorde så formannskapet vedtak. Fem røysta for å oppretthalde kravet, medan fire røysta for Hans Olav Myklebust sitt framlegg – altså om både å fråfalle pengekravet, og å rose dugnadsgjengen.