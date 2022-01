Ny kontrakt til PE Bjørdal AS

Nyheiter

Ørsta-firmaet PE Bjørdal har signert kontrakt for levering av komplett fabrikk til båten Arctic Pearl i reiarlaget Tau Tech i Ålesund.

Fabrikken er utvikla for ein mest mogleg automatisert produksjon av haneskjell med ein kapasitet på ca 100 tonn fangst i døgnet, skriv PE Bjørdal i ei pressemelding.

Levering av fabrikken vert i midten av 2022.

Arctic Pearl heitte tidligare Ocean Duke, og båten vert no bygd om til hausting av haneskjell.

Sjefen i PE Bjørda, Bjørn Meek, kommenterer:

«Det er svært gledeleg å sjå at det er opna for nye metodar for fangst av skjell der ein no får utnytte gode ressursar på ein måte som ikkje skadar miljøet på havbotnen.»