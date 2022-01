No skal det samlast inn midlar til fornying

Nyheiter

Orgelet i Volda kyrkje har vore ute av drift i godt over eitt år. Årsaka er at det er brannfarleg å bruke det, i tillegg til at orgelet har ustabilt når det har vore i bruk. Kyrkjeorgelet er like gammalt som kyrkja. Då Volda kyrkje var opna i 1932, etter at den gamle kyrkja brann ned nokre år tidlegare, var orgelet på plass. I 90 år har det vore ein tru tenar til gudstenester, konsertar, bryllaup og gravferder. At det har vore behov for å gjere noko med orgelet har vore klart ei stund, men at orgelet no ikkje kan nyttast har fått fart i planane. Volda kyrkjelege fellesråd oppnemnde ei prosjektgruppe med Hallvard Bjørneset (leiar) Bernt Krøvel, Margrete Bjerkvik, Oddbjørn Nes, Bert Handrick og Jostein Stråbø. Gruppa har arbeidd med avklare alternativ. Det arbeidet er no fullført.