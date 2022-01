- Torsk som et pellets har same kvalitet som annan villfisk 

Nyheiter

NPK: Eit forsøk med korttidsfôring av torsk tyder på at kvaliteten til villfisk som beitar ved oppdrettsanlegg, ikkje tek skade av å ete laksefôr.

Det er forskingsinstituttet Nofima som har gjennomført eit forsøk over fem veker der torsk fekk laksefôr, og dei har slått fast at det ikkje gjekk ut over fiskefileten. Nofima gjorde forsøket som del av eit prosjekt for å skaffe kunnskap om korleis marine næringar kan leve godt saman.

Først gjorde dei ei undersøking blant nordmenn generelt for å sjekke kva dei tenkjer om såkalla «pelletssei», altså sei som et fôr utanfor oppdrettsanlegg. Her kom det fram at berre menn over 60 år frå Nord-Noreg hadde ei meining om saka. Dei klaga over at det særleg er lukt, tekstur og utsjånad på fisken som blir påverka av ein pelletsdiett.

For å vurdere kvaliteten, fôra forskarane ei lite gruppe villfanga torsk med pellets i fem veker før slakting.

– Vi klarte ikkje å finne mange signifikante skilnader mellom villfisk som hadde ete pellets og anna villfisk, seier postdoktor Ragnhild Aven Svalheim.

Ho slår fast at fisken hadde same tekstur, lukt og utsjånad som annan fisk, men filetspaltinga var ulik. Ho meiner resultata tydar på at det ikkje er kva fiske et som betyr noko, men kor mykje han et som er avgjerande for kvaliteten.