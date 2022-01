To nye smitta i Volda – begge hadde tre vaksinedoser

Nyheiter

Volda kommune melder måndag ettermiddag at kommunen det siste døgnet har fått meldt to positive Covid-19 prøver. Begge er vaksinert med tre doser og smitta i eigen husstand.

PCR-testar til heimetesting

Volda kommune minner i pressemeldinga om at ein kan hente seg PCR-testar for å ha liggande heime til ein treng det. Ein kan hente på teststasjonen i Hovdebygda, rådhuset, Folkestadtun, Hornindal legesenter og på Coop Lauvstad. Desse testane må leverast inn i for analyse på teststasjonen i Hovdebygda eller på Volda samfunnshus, inngangen mot Storgata 14.

Vaksinedag

Torsdag er det ny vaksinedag i Volda. Det er mogleg å stikke innom og få vaksine utan timeavtale mellom kl 14.00-19.00. Det må vere 4,5 mnd. (20 veker) intervall mellom vaksinedosene.