Framleis ledige studieplassar med studiestart våren 2022

Mellom anna er det ledige plassar på ei rekkje vidareutdanningar av lærarar, i tillegg til helse- og sosialstuder, og innan administrasjon og leiing.

I tillegg tilbyr høgskulen eit nytt emne for året: «Religionskrig i Europa og Midtøsten».

Endringar i arbeids- og samfunnsliv skaper behov for fagleg oppdatering gjennom heile livet. Høgskulen i Volda tilbyr ei rekkje fleksible studietilbod på bachelor-, master- og ph.d.-nivå som møter kunnskaps- og kompetansebehova på fleire sentrale samfunnsområde.

Fleksible studieformer gjer det mogleg å kombinere studium og jobb. Over tusen studentar ved HVO er knytt til reine nettstudium.

Denne våren tilbyr høgskulen master-vidareutdanninga Religionskrig i Europa og Midtøsten 1095-1923.

– Dette er eit veldig spennande emne som passar godt som ein del av Master i kulturmøte, eit samarbeid mellom fagmiljøa på Historisk institutt og Institutt for religion og livssyn. Med et tverrfagleg blikk tar vi for oss fenomenet religionskrig gjennom historia med vekt på Europa og Midtøsten frå år 1000 til ut på 1900-tallet, seier førsteamanuensis Ola Teige.