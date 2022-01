«Skal ikkje sjå bort frå at eg hiv Linni over skuldra og tek ho med heim»

Ørjan Benjamin Hansen (34) frå Ørsta er med i realityshowet «Linni søker drømmeprinsen» som har premiere på TVNorge 24. januar. -Det er berre å følge med, for eg kan allereie no røpe at eg kom langt, seier han.