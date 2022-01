Dette bygget kan få klimapris

Nyheiter

Komande onsdag skal Klimasnuprisen 2021 bli delt ut av Statsforvaltar Else-May Norderhus i Romsdalsmuseet i Molde. Det er tre finalistar til prisen og den eine finalisten høyrer heime i Ørsta kommune.

– Ørsta kommune med Sæbø skule og barnehage bygd i massivtre. Gjennom innovativ samarbeid med ulike fagmiljø er bygget konstruert til å stå i mot skredvind og tilpassa den auka risikoen for flaum, heiter det i ei pressemelding frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Dei to andre finalistane er Urban Gartneren AS og Finn Roger Trodal for sitt energieffektive fjøs.

Vinnaren av prisen får kr 10 000. Alle dei tre finalistane vil få tildelt blomar og diplom.

Klimasnuprisen er stadeigen for Møre og Romsdal. Den blei oppretta som del av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal si tverrfaglege satsing på klimaomstilling i perioden 2020-2024. Satsinga fekk namnet Klimasnu, og dermed fekk prisen namnet Klimasnuprisen.