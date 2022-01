Vinterstemning i helga - til veka blir det vått

Nyheiter

Minusgrader, sol og lite vind er det som står på menyen i helga ifølgje meteorologane. Vêret skal vere stabilt gjennom heile helga, men i løpet av måndag er det venta vêrskifte. Minusgradane blir til varmegrader, og på kvelden startar nedbøren. Langtidsvarselet til Yr.no er ikkje oppløftande for den komande veka. Opp mot 30 mm med nedbør onsdag og torsdag.

Storm.no melder om lag det same vêret som Yr, men med litt lågare temperaturar. Dermed kan det vere ein liten sjanse for at ein del av nedbøren kjem som snø.

For dei som vil nytte seg av vintervêret vil nok oppmodinga vere å kome seg ut i helga.