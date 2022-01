Statsforvaltaren framleis skeptisk til Skår kraftverk

Nyheiter

I ein ny epost til Tussa Energi uttrykkjer Statsforvaltaren i Møre og Romsdal framleis skepsis til utbygginga av Skår kraftverk.

Tussa har sendt saka ut på ny høyring, og fagsjef Jon Ivar Eikeland og senioringeniør Lars Kringstad viser i sitt nye høyringssvar frå det dei har skrive tidlegare, - både sist sommar og sist haust.

Dei oppsummerer:

«Sjølv om uttak av vatn no er klart redusert, vil dei fysiske inngrepa i landskapet vere som ved tidlegare søknad. Skårelva ligg svært eksponert til mot Hjørundfjorden og bortfall av vatn på utbyggingsstrekninga, samt etablering av kraftstasjon og vegtilkomst vil redusere landskapsverdiane i området. Noko av dette kan kanskje løysast ved at det blir stilt strenge krav til utføring og istandsetting av dei fysiske inngrepa. Slik søknaden no ligg føre er vi likevel i tvil om dette blir stetta i tilstrekkeleg grad og vil derfor rå i frå den omsøkte utbygginga.»

Dei syns likevel det er positivt at Tussa Energi har lagt fram nye planar med mindre terrenginngrep, og at dei vil ta omsyn til dei gamle rydningsrøysene i området. Men ynskjer seg i detaljplanane ei «ytterlegare minimalisering av inngrep».

«Statsforvaltaren ser behovet for meir straum enn det som no blir levert til Skår. Dette må likevel vegast opp mot dei viktige landskapsverdiane som dette området representerer. Dersom kommunen godkjenner prosjektet ber vi om å få tilsendt detaljplan for miljø og landskap når den er utarbeidd», skriv Eikeland og Kringstad hos Statsforvaltaren.