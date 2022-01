Seks smitta i Ørsta - mistanke om omikron på Hjørundfjordheimen

Nyheiter

Ørsta kommune melder laurdag i ei pressemelding at kommunen i dag har fått melding om seks nye tilfelle av Covid-19. Og at det er mistanke om omikronsmitte på Hjørundfjordheimen.

Kommunen skriv:

«Ørsta kommune har i dag fått melding om 6 nye tilfelle av Covid-19. Fem av dei har kjend smitteveg, smitta skriv seg frå andre kommunar. Ein av dei har ukjend smitteveg, men også her mistenker vi at vedkommande har blitt smitta i ein annan kommune. Ei avdeling på Hjørundfjordheimen er råka, alle bebuarane på avdelinga har fått tredje dose og bebuarane og tilsette vil bli testa etter retningslinje frå FHI. Det er mistanke om at smitta på Hjørundfjordheimen dreier seg om omikron.»