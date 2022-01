Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Eg har ikkje så mange rutinar, men står i alle fall opp og et frukost med familien kvar dag. Bortsett frå det varierer det ein del kva dei ulike vekedagane inneheld, men det har lett for å vere musikkrelatert både i jobbsamanheng og på fritida. Min faste jobb er å undervise i kulturskulen på gitar/bass, trommer og med band. I tillegg til det blir det nokre spelejobbar langs med i ulike samanhengar. Eg syslar også litt med studio og lydarbeid på Gymmen Scene og Studio på Nordfjordeid, og har også eit lite studio heime. Det hender at eg arrangerer musikk for andre, t.d. korps og orkester. Fredag er «heimekontordag» så det er stort sett då eg får tid til slike ting. Elles har eg ein fast fritidsaktivitet i veka og det er å spele i korpset på Folkestad. Siste året har eg og fruen innført at vi skal vere meir aktive, så derfor går vi turar rett som det er, noko som har vist seg å ha ei positiv innverknad på både skinn og sinn som vi seier. Jamt over er eg ganske heimalen og er ikkje «på farta» meir enn høgst nødvendig. Er slett ikkje typen som alltid må ha eit prosjekt på gang for å seie det slik, men når ein bur på eit småbruk er det alltids ting å gjere.