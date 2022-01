Entreprenør vil ha omkamp om Voldabad

Nyheiter

Det var close race i kampen om å få byggje nytt Voldabad, og taparen har klaga på tildelinga. Taparen- det vil seie entreprenøren Hent- har levert ein detaljert klage på 12 sider, og ber om at tildelinga av jobben til Christie & Opsahl vert endra.

- Hent meiner at Christie & Opsahl burde fått poengtrekk på fleire punkt, og at Hent dermed kjem best ut. Subsidiært ber dei om at tilbodet frå Christie & Opsahl vert avvist, seier prosjektleiar Kåre Hjelle i Volda kommune.

- I strid med reguleringsplan

Han orienterte byggenemnda om klagen i eit møte fredag. Her gjekk han gjennom hovudpunkta i klagen.

Hent har mellom anna anført at plasseringa av uteområdet i vinnarutkastet er i strid med reguleringsplanen. Hent meiner og kommunen har gjort feil i evalueringa av løysing for takkonstruksjon og bruk av glas i fasadar. Og Hent meiner fagfolka til konkurrentene burde fått trekk for kompetansen, medan deira fagfolk burde fått ekstrapoeng.

Som oppsummering skriv Hent i klagen: «Det er betydelige feil og mangler i evalueringen av tilbyderne. Oppdragsgiver har på flere punkter brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Bruddene har virket inn på evalueringen, og må således rettes.»

Etter orienteringa frå prosjektleiar Kåre Hjelle hadde byggenemnda ein diskusjon bak lukka dører.

Det er Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som skal handsamle klagen.