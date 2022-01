Får pengar til utstyr

Nyheiter

Staten løyver 77 millionar kroner til utstyr til dei vidaregåande skulane.

Møre og Romsdal fylkeskommune får som skuleeigar 5,4 millionar kroner.

– Vi er på etterslep med utstyr til dei vidaregåande skulane, og spesielt yrkesfaga. Difor er desse midlane kjærkomne, seier leiar i utdanningsutvalet i fylkeskommunen, Per Ivar Lied.

Ørsta vidaregåande skule får 750.000 kroner til utstyr.

– Dette er noko vi har kjempa for å få til ei god stund. Det er krevjande for dei yrkesretta opplæringane å hengje med når næringslivet utviklar seg raskare på utstyrsfronten. Vi skal jo sende ungdom rett frå utdanning og ut i yrkeslivet. Då er det viktig at dei får opplæring i det mest moderne utstyret, seier Lied.