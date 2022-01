Nyheiter

23. desember losna ein stor stein i austre del av Brekkeheida i Ørsta. Ørsta kommune oppmoda folk om å ikkje ferdast i området. Geolog vurderte at det ikkje er fare for busetnaden og at det var ikkje behov for ei akutt synfaring.

Kommunen opplyser no at i samråd med geolog er synfaring utsett til snøen er borte.