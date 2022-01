Skyssbåtavtale avhengig av om Volda vil betale

Nyheiter

Eigentleg gjekk avtalen med Daniel Storeide ut i 2020, men vart lengd eitt år mens ein ventar på finansieringsgrunnlaget for båten.

Ørsta kommune har eit håp om at Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommunen skal betale kvar sin tredel av kostnaden med skyssbåtdrifta. At Volda kommune er ynskt som ein part, er fordi Volda kommune har fått overført Bjørke og Viddal, og som er område skyssbåten skal tene.

– Det er ikkje kome fram eit grunnlag for å ha skyssbåten ut på ny konkurranse før det er gjort endelege avklåringar med Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, i tillegg til saka om kompensasjon for konsesjonskrafta. Momenta er ikkje klåre før ein har fått ei avgjerd i saka om kompensasjon for konsesjonsavgifta, noko som ikkje vart avklart i 2021, og Volda kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune har avklart om dei vil ta del i finansieringa av vidare skyssbåtavtale, heiter det frå teknisk sjef Ivar Otto Kristiansen i Ørsta kommune.