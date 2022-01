Fylket til alle elevar og tilsette på vidaregåande: «Test deg før du skal på skulen»

Nyheiter

I ei pressemelding måndag ettermiddag oppmodar Møre og Romsdal fylkeskommune alle elevar og tilsette på vgs-skulane om å teste seg før dei møter opp på skulane.

Dei vidaregåande skulane har vore på raudt nivå sidan 15. desember, og tysdag er det skulestart etter juleferien.

Fleire av skulane har heildigital undervisning no i starten – blant dei Volda vgs – og for å avgrense smitten ytterlegare har kompetansesjef Kariann D. Flovikholm i Møre og Romsdal fylkeskommune ei sterk oppmoding til alle elevar og tilsette:

- For å unngå spreiing av koronaviruset, ber vi om at alle testar seg før dei møter på skulane. Sjølvtestane må du hente i din heimkommune, seier Flovikholm.

Og ho understrekar: - Har du symptom på korona; hold deg heime til du har fått testsvaret.

Unntak frå smittekarantene

Det er unntak for smittekarantene både for tilsette og elevar. Her er reglene, ifølge Utdanningsdirektoratet:

«Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt. Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.»