Nyheiter

Det var i morgontimane nyttårsftan at politiet fekk melding om ein bil som hadde køyrde seg fast på Vartdal.

Politiet melder på Twitter: "I samband med at ein bil har køyrd seg fast på Vartdal, vert føraren mistenkt for å ha køyrd i alkoholpåvirka tilstand. Han vert teken med til lege for blodprøve. Det vert oppretta straffesak, også før køyring utan gyldig førarkort".