Smittebølgje i Ålesund - 200 positive på tre døger

Smittetala for Ålesund er no høge og stigande. Vi må derfor minne om å følgje smittevernreglane, og halde seg heime og teste seg om ein kjenner symptom, heiter det på Ålesund kommune si heimeside.

- Vi skil oss frå landsgjennomsnittet med ein kraftig stigande vekst, seier Alexander Wiig, kommuneoverlege og fagsjef ved legevakta i Ålesund.

Frå måndag til onsdag var talet på smitta kome opp i 200.

- Dette er ei fordobling samanlikna med førre vekes midtveketal. Frå teststasjon og smittesporing rapporterer dei at smittetalla stig, og omikronsmitta brer om seg, fortset Wiig. Han legg til at det no spesielt er unge vaksne i aldersgruppa 20 – 40 år som skil seg ut i statistikken.