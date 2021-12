Nyheiter

Det er slett ikkje uvanleg at familie og venner samlast når jula bankar på døra. For Signe Aksnes og dottera Wilma Aksnes Wiik skulle huset deira i Melsbygda eigentleg vere fylt opp av nære og kjære. Men så kom beskjeden. Wilma (14) testa positivt for korona. Då vart tomannsjul eit faktum.