Ungdom i fylket skal forstå berekraft

Nyheiter

Planen tar ikkje for seg alt som går innunder dei 17 berekraftsmåla, men trekker fram dei områda som ungdomspanelet meiner er aller viktigast for ungdom i Møre og Romsdal . I planen kjem dei med konkrete forslag til både kva vi som enkeltpersonar enkeltpersonar og politikarane kan gjere for å bli meir berekraftige. For kvart mål er det skrive ein kort tekst om kvifor målet er relevant for ungdom i Møre og Romsdal, og nokre tips til kva ungdom kan gjere for å vere meir berekraftige, heiter det i ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune.