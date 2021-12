No krev eks-politikaren svar

Nyheiter

Då er vi inne i månad nr. 14 utan svar. Som tidlegare folkevald i kommunen har eg alltid vore opptatt av å verne om omdømmet til kommunen, men om kommunen no ikkje kan vise respekt for sine eigne innbyggjarar med å ta tak i denne saka for å gi eit svar, så ser eg det naudsynt å vurdere andre kanalar og måtar for å tvinge fram eit svar frå kommunen, skriv Sørvik til kommunen.