Nyheiter

Politiet melder tysdag at ein bilførar vert meld for bort på vegtrafikklova sin paragraf tre. Det er paragrafen som seier at alle skal vise aktsemd i trafikken.

Den unge mannen forsøkte tysdag morgon å køyre bil i ei skiløype ved Mosmarka. Det gjekk ikkje bra. Bilen vart ståande fast.

Det vert prøvd med bilberging i løpet av dagen.