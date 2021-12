Guldvog: Usikker koronavår i venteI 

Nyheiter

NPK/NTB: I Europa herjar omikronvarianten. Om det vil bli like ille i Noreg, er usikkert, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi ventar ein smitteauke, men kor stor han blir, er veldig usikkert, seier Guldvog til NTB.

I fleire europeiske land har koronasmitten eksplodert dei siste dagane. Norske helsestyresmakter følgjer utviklinga tett.

– Frå andre land ser vi at omikron har teke helt over, og det kan skje i Noreg i løpet av ei veke eller to. Men det at vi sette i verk tiltak tidleg, kan ha forseinka spreiinga, seier Guldvog.

Gå begge vegar

Han viser til at utviklinga dei siste dagane har vore gunstig, både når det gjeld smittetal og sjukehusinnleggingar.

– Det er sannsynleg at tiltaka har hatt god effekt, særleg på deltavarianten. Vi er meir usikre på omikronvarianten. Her treng vi meir tid, seier helsedirektøren.

– No vil vi sjå an situasjonen til over nyttår, og så gjere løpande vurderingar.

Dagens tiltak med munnbindpåbod og skjenkjeforbod gjeld fram til 14. januar.

– Kva vil skje dersom ein opphevar skjenkeforbodet, men held fram med tiltak som munnbind, handvask og enkelte maksimaltal?

– Vi har ikkje rekna på dette. Men det er ei av dei vurderingane vi vil gjere i januar. Det kan bli behov for å auke tiltaksnivået. Men det kan òg vere mogleg å lempe på det. Det er avhengig av kor alvorleg sjukdom omikron gir, seier Guldvog.

– Men vi må rekne med tiltak utover våren. Vi kan framleis komme dit at vi får veldig mange sjuke samtidig, seier han.

Trur ikkje på monsterbølgje

I den siste risikorapporten sin frå 22. desember antydar FHI ei ny smittebølgje på grunn av omikronvarianten, som smittar lettare.

Guldvog trur likevel at risikoen for ei monsterbølgje i januar er liten.

– Det er mindre sannsynleg med ei monsterbølgje. Eg trur det er grunn til å tru at dei tiltaka vi har sett i verk, har ein viss effekt òg på omikron. Vi kan òg tilpasse tiltaka ytterlegare, seier han.

– Kva ville vi risikert dersom vi heller tok ei monsterbølgje i staden for å drive med seigpining utover våren?

– Ein eksponentiell vekst i talet på smitta vil bety stadig fleire som blir alvorleg sjuke. Viss ein ikkje stansar veksten, vil helsevesenet bli overbelasta, same kor stor kapasiteten er. Derfor må vi ha tiltak som stansar veksten, slår helsedirektøren fast.

Dilemma

Eit anna dilemma er kostnadene knytt til tiltaka, som permitteringar, utsette operasjonar og psykisk uhelse.

– Vi gjer løpande vurderingar av kostnadssida. Men vi har avgrensa kompetanse på dette. Det er regjeringa som må vurdere heile breidda av effekten av tiltaka, seier helsedirektøren.

– Fagfolk har komme med kritikk for at røyndomsforståinga og tiltaka har komme heilt ut av proporsjonar?

– Det er ein viktig debatt. Men eg trur at dei fleste ser at alle europeiske land står i den same situasjonen. Og vi ser at dei som venta med å setje i verk tiltak, har vorte tvinga til det i etterkant, seier Guldvog.

Vegen ut

Vegen ut av pandemien handlar om å byggje lag på lag med immunitet i befolkninga, meiner han.

– Viss det viser seg at virusvariantane som kjem, er mildare enn før, kan det tenkjast at ein kan la viruset løpe. Men det må gjerast kontrollert. Men vi må heile tida ha tiltak for å ha kontroll på utviklinga, som munnbind og å halde seg heime ved sjukdom

– Spørsmålet er om vi har komme dit at vi toler dei nye variantane betre når folk har fått den tredje dosen sin. Det er det store spørsmålet.