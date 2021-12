Nyheiter

1961 var i grunnen eit dritår. Me som var fødde i 1947 skulle vore konfirmerte, men nokre lyse hovud hadde funne ut at konfirmantar burde vere 15 det året ein stod på kyrkjegolvet. Dermed vart det eit år utan konfirmasjon, og me var sjølvsagt misnøgde. Når ein hadde fått prestehanda var ein meir som ein vaksen, men me måtte finne oss i å vere gutungar eit ekstra år.