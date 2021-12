Slik får Bjørg (40) lese bokbunken frå jula - og meir til

Nyheiter

Bokinteresserte Bjørg Augestad Ims tok litteraturutdanning og har jobba som norsklærar. Likevel har ho ikkje alltid funne tid eller hatt overskot til å setje seg ned med ei bok.

– Det var i periodar så mykje som gjekk føre seg at det gjekk utover konsentrasjonen. Men eg merka at då eg ikkje fekk lese bøker, sakna eg det veldig, seier ho.

Ims kjende på saknet etter å finne roa med ei bok, la seg berike, forsvinne inn i ei forteljing og kjenne på gleda lesing kan gi.

Derfor har ho teke fleire medvitne grep for å gjere det lettare å få lese: Ho set seg mellom anna ofte klare mål for kor lenge ho skal lese, og ho sørgjer for å få lesetips. Ikkje minst har ho bøker tilgjengeleg omkring seg i ulike format: på papir, på eit lesebrett som alltid er med i veska, og som lydbøker til lytting før ho skal sove.

– Eg blir òg veldig medviten tidsbruken min ved å få opp vekefaste varslar om kor mykje skjermtid eg har hatt, seier ho.

Overalt

Med kjøpte e-bøker eller digitale bøker lånt på biblioteket, har ho titlar tilgjengeleg på lesebrettet. Dei kan ho fiske fram når ho reiser frå A til B, når ho sit på eit venterom, eller når ho har tek seg ein pause på kafé. Dette er typiske situasjonar der mange i staden vil fikle med mobilen.

Heime har ho ein skulegut som har hatt i lekse å lese eit kvarter kvar dag.

– I staden for å lage middag eller få unna husarbeid då, set eg meg ned saman han og les boka mi samtidig. Det kan ende med at vi blir sitjande og lese saman mykje lenger enn det kvarteret, seier ho.

Ims er òg veldig glad i lydbøker, og tilrår å velje lett underhaldning eller krim med mykje handling, utan for mange avanserte språklege formuleringar.

– Eg høyrer på lydbøker når eg held på med repetitive oppgåver, som å gå tur, støvsuge, hengje opp vasken eller strikke.

Bøker som krev meir konsentrasjon, føretrekkjer ho å lese på papir eller lesebrett.

– Då finn eg roa og har moglegheita til å bla meg tilbake og lese noko éin gong til.

Ho skulle ønske ho hadde eit eige rom sett av til lesing, men det har ho ikkje plass til i leilegheita i Oslo. I staden har ho ei lita boktralle som ho kan flytte med seg på ulike rom. Der ligg det alltid fleire bøker ho gler seg til å lese.

Ta eit val

Éin av fire les papirbøker regelmessig på fritida, ein del som har halde seg stabil i perioden 2012 til 2020. Fleire kvinner enn menn les på fritida, og delen boklesarar er høgast blant den eldste og den aller yngste aldersgruppa. Hos nokre grupper har det vore ein dramatisk nedgang, ifølgje tal frå Norsk Mediebarometer 2020 : Blant kvinner i alderen 16–24 år er delen som les papirbok ein gjennomsnittsdag, nesten halvert på eitt år – frå 27 prosent i 2019 til 14 prosent i 2020. Mykje tyder på at strøymetenester, internett og sosiale medium er tidstjuvane.

– For å setje det litt på spissen: I ei tid der digitale dingsar får mykje av merksemda vår, er forbanninga til lesinga at aktiviteten ikkje eignar seg for viral spreiing og sosialt samvær, seier litteraturvitar Kari J. Spjeldnæs.

Ho har tre tiår bak seg i bokbransjen, og arbeider no med ei doktorgrad om endringar i lesevanar og konsekvensar av digitalisering for lesarar og utgivarar.

99 prosent av befolkninga i alderen 9–79 år har eigen mobiltelefon, som regel ein smarttelefon. Spjeldnæs påpeikar at med så mange lett tilgjengelege underhaldningsmoglegheiter og ein konstant straum av meldingar og varslar på mobilen, er det ikkje nok å berre ha eit ønske om å lese meir.

– Som med ønske om å trene meir eller laga god mat frå botnen av, krev det å lese bøker eit medvite val. Det skjer ikkje av seg sjølv. Vi må sjå på lesing som ein aktivitet som krev ein innsats. Vi må gjere noko for å få noko igjen, seier Spjeldnæs.

Som med sunnare kosthald og meir fysisk trening, seier ho at å lese meir bøker, vil gi ein positiv effekt på helsa, avhengig av innsats.

Tid, ikkje kvantitet

Bjørg Augestad Ims fortel at lesinga kan gå litt i rykk og napp.

Då ho ville komme skikkeleg i gang, sette ho seg eit mål: å lese éi bok i veka. I praksis enda ho då med å ha lese over 70 bøker per år. Etter kvart auka ho målet til to bøker i veka, noko ho har klart dei siste åra. I koronaåret 2020 vart det 133 bøker.

Likevel åtvarar ho andre mot berre å setje seg mål om eit visst tal bøker.

– I nokre lesemiljø kan det gå prestisje i å ha lese mest mogleg, fortast mogleg. Eg vart litt påverka av det. Eg fann ut at eg ein desember sat og las teikneseriebøker og romanar på under 120 sider for å nå eit hårete mål om 104 bøker i året, seier ho.

Ho enda på 108 det året, men fortel at det gav ein litt flau ettersmak. No tilrår ho heller at ein finn bøker som freistar, og aktivt set av tid – som eit kvarters lesetid etter middag eller før leggjetid.

– Ikkje sett deg avskrekkande mål. Vel bøker basert på lyst, ikkje føl at du må ha lese klassikarar og bestseljarar. Det er liten vits i å kaste seg over Tolstoj og Dostojevskij berre fordi du har nokre hol i allmenndanninga, seier Ims.

Ims rår òg til å leggje vekk bøker som ikkje innfrir forventningane.

– Lesetid skal vere kvalitetstid. Dersom eg ikkje synest ei bok er bra nok, gidd eg ikkje kaste bort tida mi på ho.