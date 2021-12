Pensjonistar skal få jobbe i skule og barnehage utan å miste pensjon

Nyheiter

Skulane og barnehagane slit med å få tak i nok vikarar på grunn av pandemien. No endrar regjeringa reglane slik at pensjonistar kan bidra utan avkorta pensjon.

Reglane gjeld frå 1. januar, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Ved å gjere det meir økonomisk attraktivt for pensjonistar å bidra, håpar vi at mange skular og barnehagar kan få hjelp til å halde ope, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Dette betyr at pensjonistar som arbeider som vikarar i skular og barnehagar, frå nyttår kan få ordinær lønn utan at pensjonen blir redusert. Det blir abeidd med å etablere ein særskild lønnssats for pensjonistar, noko som skal gjere det meir attraktivt å ta oppdrag som vikar.

Frå før har regjeringa opna for at studentar som arbeider i skular, barnehagar og i helsesektoren, vil få unntak for inntektsgrensene frå 2022.

Alle kommunar og fylkeskommunar vil bli kompenserte for meirutgifter dei har for vikarar i skulane og barnehagane.