Etter denne berginga omtala avisa ”Nordlys” kaptein Aklestad som helt. Frå reiarlaget han då gjorde teneste for, Rieber Shipping AS i Bergen, fekk kapteinen denne telexen: ”Takk for godt utført sjømannskap.” Reiarlaget sjølv fekk 200 000 kroner i bergingsløn for kvart av dei to skipa.